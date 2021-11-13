Edirne’de bir evde 7 bin 66 adet hap ele geçirildi

Edirne'de bir şahsın evine yapılan baskında gümrük kaçağı 7 bin 66 hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hap satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, G.Ö.’nün adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 7 bin 66 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö. ve O.M. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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