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Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandığa koştu Seçmenler "Akşamdan beri gözümüze uyku girmiyor"

İHA

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandığa koştu Seçmenler "Akşamdan beri gözümüze uyku girmiyor"

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez parti lideri bir Türk aday da mücadele edince, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa koştu.

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen seçimlerde ilk kez parti lideri bir Türk aday, Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin adayı olarak mücadele veriyor. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmaları için Türkiye'de 126 sandık kuruldu.

Edirne'de 75. Yıl ilkokulu'nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00’de başladı. Sabahın erken saatlerinde sandığa koşan seçmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında oy kullandılar. Çifte vatandaşlık sahibi seçmenler bu akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecekler.

"Zamanında çok çektik"
Edirne'de yaşayan ve oy kullanan çifte vatandaşlık hakkına sahip Ayşe Uyar, "Zamanında çok çektik, bizleri Türkçe konuşturmadılar. Hakkımızı almak için oyumuzu kullandık. Oy kullanırken o günler gözümde canlandı"dedi.

"Gözümü uyku girmedi"
Bir diğer seçmen Hatice Korkmaz da, akşamdan beri gözüne uyku girmediğini belirterek, sabahın ilk oyunu kullanmaya geldiğini söyledi. Korkmaz, Bulgaristan'daki haklarını istediğini belirtti.

"Bulgaristan'da Türk'ün varlığını ispatlayacağız"
Bir diğer seçmen Erhan Vatansever de, Bulgaristan'da Türk varlığını ispatlamak için oy kullanmaya geldiğini söyledi. Vatansever, "Bulgaristan zaten bizim ülkemiz, demokratik hakkımızı kullanmaya geldik"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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