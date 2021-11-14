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Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başında (2)

DHA

Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başında (2)


EDİRNE'DE 3 SANDIK KURULDU
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için sınır şehri Edirne'deki 75'inci Yıl İlkokulu ile Keşan Lisesi'nde de sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Kentte yaklaşık 2512 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenirken, engelli vatandaşlar da sandığa gittiği görüldü.
'VATANDAŞ ARTIK SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR'
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, seçimlere olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Güneş, "Bugünkü seçimle ilgili vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor, biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seçimin hem Bulgaristan hem de Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah, ilişkilerimiz daha da iyiye gider. Yaptığımız çalışmalarla bu seçimde katılımın olumlu yönde ilerlediğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor; vatandaş artık söz sahibi olmak istiyor. Sorumluluk aldılar ve sandığa iradelerini yansıtacaklar diye ümit ediyoruz" diye konuştu.
'BİR OY BİLE ÖNEMLİ'
Oy kullanmak için koltuk değnekleriyle okula gelen Şaban Vatansever (83), seçimlerde 1 oyun bile önemli olduğunu belirterek "Bir oy bile önemli, çünkü ne kadar çok oy kullanılırsa, o kadar fazla milletvekili çıkarırız. O nedenle muhtardan beni oy kullanmaya götürmesini istedim. Oyumuzu da kullandık. Sonuçlar kullanılacak oya bağlı" ifadelerini kullandı.
'BÜYÜK BAŞARI ELDE EDECEĞİZ'
Eşiyle birlikte oy kullanmaya gelen Şerif Şan, bu seçimden çok umutlu olduklarını belirtti. Şan, "Bu sefer çok umudumuz var. Kalabalık katılım da var. Her zaman oy kullanmaya hazırız. Hiç değilse geçen seferki seçimlere göre, 10 milletvekili daha fazla çıkacağını ümit ediyorum. Sayın Karadayı da cumhurbaşkanı adayı. Umuyoruz ki; bu seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğiz" diye konuştu.
'İNŞALLAH DAHA İYİYE GİDECEK'
İlk kez seçimlerde oy kullanan 19 yaşındaki Aleyna Çetin ise "İnşallah, bu seçimde daha iyiye gidecek durum. Bu nedenle oy kullanmaya geldik. Zor yerlerden geldik. 89'da göçtüğümüz için çok zorluklar yaşandı. Türk, Türk'ü anlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-11-14 13:01:55

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