Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı

DHA

Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)TRAKYA'da bu yıl yağan yağmurlar, bölgedeki baraj ve nehirlerdeki su seviyesini artırdı. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören ve kentin içme suyunu karşılayan Kayalıköy Barajı, yağmurla yüzde 30 doluluk oranına; Süloğlu Barajı ise yüzde 30 doluluk oranından yüzde 64'e yükselirken, bölgede yüz binlerce dekar tarım arazisini sulayan Meriç ve Tunca nehirlerinde de debiler arttı. 
Trakya'da bu yıl yağan yağmurlar, Kırklareli ve Edirne'de kuruma noktasına gelen Kayalıköy ve Süloğlu Barajları ile bölgede yüz binlerce dekar tarım arazisini sulayan Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerini artırdı. Yağışlarla geçen yıl aynı dönemde neredeyse suyun dibinin göründüğü ve kentin içme suyunun karşılandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, bu yıl son ölçümlerde yüzde 35'e çıktı. Kentin içme suyunu karşılayan bir diğer baraj olan Süloğlu Barajı'nda ise geçen yıl aynı ayda yüzde 30 olan doluluk, bu sene yüzde 64'e çıktı.
MERİÇ VE TUNCA'DA DEBİ ARTIŞI
Yağan yağmurlar, bölgedeki gölet, barajlar ile birlikte nehirlerde de debileri yükseltti. Edirne'de, yüz binlerce dekar çeltik, ayçiçeği ve buğday ile mısır ekili tarım arazilerinin sulandığı Meriç ve Tunca nehirlerinde debi, gözle görülür seviyede arttı. Geçen yıl Kasım ayında 116 metreküp/saniye akan Meriç Nehri, bu yıl 128 metreküp/saniyeye, 3 metreküp saniye akan Tunca Nehri ise 9 metreküp/ saniyeye ulaştı.
'BARAJLARIMIZ DOLDU, HASATTA YÜKSEK VERİM ALDIK'
Edirne'de çiftçilik yapan Hüseyin Topal, "Geçtiğimiz yıl barajımızda su seviyesinde büyük düşüş vardı. Barajımız gölete dönmüştü. Bu yıl yağan yağmurlar barajımızı doldurdu. Suyumuz 2 yıl yağmur yağmasa da yeter hatta barajımız dolduğu için kanallara bile su saldılar. Bu yıl ekinlerimizi suladık. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı dekardan 70 kilo ayçiçeği biçmiştik, bu yıl suladığımız için 350 kiloya kadar dekardan ayçiçeği hasat ettik. Süper oldu, su her yerde can oldu. Çok büyük fark etti. İnşallah hep böyle barajlarımız dolu olur" dedi.
Süloğlu ilçesinin Geçkinli köyünde çiftçilik yapan Kerem Dalgıç da "Önceki yıllarda barajlarımızda su çok düşmüştü. Bu yıl yağışlar güzel olduğu için doluluk oranı epey arttı. Bu yaz kurak da olsa son günlerde güzel yağış aldık. Kuraklık döneminde çok zorluk yaşadık. Biz üreteciler için kış kurağı çok riskli. Kışın ekin yağış almadığı zaman rekolte düşük oluyor. Kuraklık direkt çiftçiyi etkiliyor. Bu barajlardan Edirne'ye içme suyu da gidiyor. Özelikle geçen yıl Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi sıfıra düşmüştü ve bu yüzden bizim Süloğlu Barajı'ndan kente içme suyu verildi, bu da su seviyesinde hızlı düşüşe neden oldu. Sulama yaparken suyu daha dikkatli kullanmak gerekli. Damlama sistemler pahalı olduğu için herkes kullanamıyor. Geçtiğimiz yıl 300 kilo buğdaydan 300 kilo verim alırken bu yıl dekardan 650 kilo verim aldım. Ayçiçeğinden 150 kilo alırken bu yıl 200 kilo ile biçtim. Özelikle buğdaya yansıdı. Biz imkanımız olduğunda ayçiçeklerini de suluyoruz ama barajlarda su olmazsa sulayamıyoruz. Bunun için suyun dolu olması bizim için çok önemli" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-11-15 10:56:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tamamlandığında ekonomiye yılda 5,4 milyon katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Tamamlandığında ekonomiye yılda 5,4 milyon katkı ...
YENİDEN: Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gittiler
YEREL HABERLER YENİDEN: Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek ...
Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
YEREL HABERLER Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için ...
Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başında (2)
YEREL HABERLER Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için ...
Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandığa koştu Seçmenler "Akşamdan beri gözümüze uyku girmiyor"
YEREL HABERLER Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandığa ...
Trakya'da vaka sayıları yükseldi
YEREL HABERLER Trakya'da vaka sayıları yükseldi
Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
YEREL HABERLER Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için ...
Edirne’de bir evde 7 bin 66 adet hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de bir evde 7 bin 66 adet hap ele geçirildi
İpsala'da 43 kadın girişimciye 4 bin 515 tavuk verildi
YEREL HABERLER İpsala'da 43 kadın girişimciye 4 bin 515 tavuk ...
Edirne’de kaza yapan otomobil yolun ortasında ters döndü: 2 yaralı Edirne’de vatandaşlar kazada ters dönen aracı düzeltmek için yoğun çaba harcadı
YEREL HABERLER Edirne’de kaza yapan otomobil yolun ortasında ters ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.