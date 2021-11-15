İpsala'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan ve daha önce meslekten ihraç edilen SGK denetmeni C.Ş’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ ile ilişkili olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.