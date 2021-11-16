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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de Ekim ayında 737 konut satıldı

İHA

Edirne’de Ekim ayında 737 konut satıldı

Edirne 737 konut satışı ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 38’inci sırada yer aldı.
Türkiye genelinde 2021 yılı Ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkâri, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.
“Edirne’de ipotekli konut satış sayısı 158 olarak gerçekleşti”
Edirne’de ipotekli konut satışları sayısı 158 olarak gerçekleşti. Edirne’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 ile 19. sırada yer aldı. Edirne ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 0,6’lık payı ile 29 sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak ve Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 düşüş ile 209 bin 904 oldu.
“Edirne’de diğer satış türleri sonucunda 579 konut el değiştirdi”
Edirne’de diğer satış türleri sonucunda 579 konut el değiştirdi. Edirne’de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 78,6. Edirne diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 0,5’lik pay alarak 40. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 109 bin 352 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Ocak ve Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 876 bin 635 oldu.
Edirne’de 737 konut satışının, 287’si ilk satış, 450’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Türkiye genelindeki 137 bin 401 konut satışının 41 bin 914’ü (yüzde 30,5) ilk satış, 95 487’si ise (yüzde 69,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Edirne’de ise 737 konut satışının 287’si (yüzde 38,9) ilk satış, 450’si ise (%61,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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