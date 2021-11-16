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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet korumasında tanıştılar, 15 yıl sonra nikah masasına oturdular

DHA

Devlet korumasında tanıştılar, 15 yıl sonra nikah masasına oturdular


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yetiştikleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evinde 15 yıl önce tanışıp arkadaş olan Kardelen Tavukçu (20) ile Müslüm Meşe (22) hayatlarını birleştirdi. Nikah şahitliğini Vali Ekrem Canalp ile eşi Ayten Canalp'ın yaptığı genç çifte, Belediye Başkanı Recep Gürkan da Türk bayrağı hediye etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evi sitelerinde kalan ve devlet korumasında eğitimlerini tamamlayan çocukluk arkadaşları Kardelen Tavukçu ile Müslüm Meşe, nikah masasına oturdu. 15 yıldır arkadaş olduklarını söyleyen çiftin söz yüzükleri de nikah salonunda takıldı. Yüzükleri takan Vali Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp ile birlikte çiftin nikah şahitliğini de yaptı. Çiftin nikahını ise Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kıydı. Çifte mutluluk dileyen Başkan Gürkan, "Vermiş oldukları söz, atmış oldukları imzalarla kurmuş oldukları bu güzel yuvada yetiştirecekleri evlatların da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmalarını temenni ediyoruz" dedi. 
Vali Ekrem Canalp da nikah cüzdanını muhafaza etmenin iki gencin de sorumluluğu olduğunu belirterek, "Öyle ümit ediyorum ki sembolik olarak Kardelen kardeşime vereceğim bu cüzdanı, Müslüm kardeşim de ömür boyu güçlü şekilde muhafaza etsin. Allah saadetlerini daim kılsın" diye konuştu.
'MÜDÜRLERİMİZİN DESTEĞİYLE BUGÜNLERE GELDİK'
Nikahın ardından Belediye Başkanı Gürkan, damada Türk bayrağı hediye etti. Damat Müslüm Meşe, eşi Kardelen ile ilkokul yıllarında kurdukları arkadaşlığın sevgiye dönüştüğünü dile getirdi. Meşe, "Kurum müdürlerimizin bizlere desteğiyle o günlerden bugünlere geldik. Kurum amirlerime, tüm arkadaşlarıma ve sevdiklerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kardelen Tavukçu da birbirlerine güvenerek evlenmeye karar verdiklerini kaydetti. Tavukçu, "O da yurttaydı ben de yurttaydım. Buralara geldik çok şükür. Ben de birkaç ay sonra çalışmaya başlayacağım. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
'ONLARLA GURUR DUYUYORUZ'
Çiftin mutluluğuna ortak olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, gelin ve damadın bakanlığın hizmet modellerinden faydalanarak okullarını bitirdiğini belirtti. Müslüm Meşe'nin atamasının yapıldığını dile getiren Özbaş, "Kardelen de okulunu bitirdi. Yakın zamanda devlet memuru olarak ataması yapılacak. Bu kardeşlerimiz kendi ayakları üzerinde durdukları, aile birliği kurdukları için mutluluk ve gurur duyuyoruz. Diğer çocuklarımıza da örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-11-16 17:16:12

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