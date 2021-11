Edirne’de safran hasadı Safranbolu'nda yetişen safran artık Edirne'de de üretiliyor

Edirne'de, özellikle insan sağlığı, ilaç ve gıda sanayiinde kullanımı sebebiyle günümüzde önemi giderek artan tarım safranın hasadı başladı.

Mor, sarı ve kırmızı renkleriyle güzel bir görüntüsü olan safran, görünüşüyle olduğu gibi faydalarıyla da yoğun ilgi görüyor. İlaç sanayiinden boya sanayiine, kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılan safran bitkisinin ekim alanı her geçen gün genişliyor. Safranbolu'nda yetişen safran, artık Edirne'de de üretilmeye başlandı. Edirne merkez Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarla Günü kapsamında eczacılık fakültesi öğrencilerinin katılımıyla safran hasadı yapıldı. Edirne’nin üretim bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, enstitü bünyesinde ayçiçeği, buğday, yem bitkileri, çeltik, ıslah çalışmalarının yanında tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde de araştırmalar yaptıklarını aktardı. Karaağaç’taki arazide 55 civarında tıbbi aromatik bitki bulunduğunu aktaran Tülek, bölgeye uyum sağlayan ve ekonomik öneme sahip olan türlerin belirlenerek, bu sayının daha da arttırılmasının planlandığını söyledi. Tıbbi bitkilerin geniş kapsamlı çalışmalar içerdiğini belirten Tülek, bu tür etkinliklerin paydaşların bir araya gelip bilgi ve tecrübelerini paylaşması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Safran hasadının ekim ortasından kasım ortasına kadar devam ettiğini, her gün toplama yapıldığını söyleyen Tülek, “Safran çok özel bir bitki. Antik çağlardan bu yana tarımı yapılan ve değişik amaçlarla kullanılan kadim bir bitkidir. Safranın çiçeklerinden faydalanıyoruz. Çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Enstitü olarak değişik kurumlarla işbirliği içerisindeyiz” dedi.

Avrupa kuşağında özellikle İspanya ve İtalya civarında üretim olduğunu aktaran Tülek, ülkemizde de üretiminin yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade etti.

3 yıl önce çok az deneme amaçlı ekmeye başladığını söyleyen saftan üreticisi Hasan Artan, verim arttıkça üretimi de arttırdığını, şimdi 500 metrekarelik alanda ekim yaptığını dile getirdi. Edirne iklimine uygun olduğunu ve ekimin yaygınlaştığını belirten kentin ilk safran üreticisi Artan, talebin her geçen gün arttığını ve ürünün en az 3 yıl muhafaza edilebildiğini söyledi.



“Tedavi alanlarında da kullanılıyor”

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Edanur Adıyaman, “Buraya safran bitkilerinin hasadı için geldik. Bu bitki bizim bölümümüz için çok önemli. İlaç yapımı olsun, sağlık konusunda olsun oldukça öneme sahip. Zor bulunan bir bitki, bu yüzden fiyatı da yüksek. Tedavi alanlarında da kullanılıyor. Sindirim sistemi bozuklukları, iltihap, yaşa bağlı zihinsel gerilik gibi hastalıklara iyi geliyor. Biz de bölümümüz dolayısıyla bu bitkiyi ileride kullanacağız. Bu bitkinin bu şekilde yaygınlaşması çok güzel. Bu durum ülkeye ekonomik olarak da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Azranur Bulan ise, “Safran bitkisini ilk defa gördük. Burada bizim için çok faydalı olacak bilgiler öğrendik. Hocamız bizi böyle bir etkinliğe getirdi. Bu bitkinin çok faydaları olduğunu öğrendik” dedi.

Gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayiinde kullanılan kurutulmuş safranın kilosu 50 bin liradan, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor. Hasat sonrası katılımcılara safranlı irmik helvası ikram edildi.

