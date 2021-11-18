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178 bildirinin sunulacağı 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı

İHA

178 bildirinin sunulacağı 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından “Covid19 Pandemisine Multidisipliner Bakış” temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı. 2 gün sürecek kongrede 178 bildiri sunulacak.
Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin katkılarıyla Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlendi. Bu yıl "Covid19 Pandemisine Multidisipliner Bakış" temasıyla düzenlenen kongreye Trakya Üniversitesi ve birliğe üye diğer üniversitelerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden de çok sayıda akademisyen bildirileri ile katkı sundu. Microsoft Teams üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını yapan Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serpil Aközcan, iki gün boyunca devam edecek kongrede farklı oturumlarda 178 bildiri sunulacağını ifade etti. Multidisipliner bakış açısıyla düzenlenen kongrede 8 bilim dalından 26 konuşmacının yer alacağını belirten Prof. Dr. Aközcan, Trakya Üniversiteler Birliği bünyesindeki tüm üniversite rektörlerine ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Trakya Üniversiteler Birliği'nin Türkiye’deki en aktif üniversite birliği olduğunu dile getirerek, birliğe üye üniversiteler tarafından düzenlenen kongrenin Covıd19 ile ilgili önemli konulara ışık tutacağına inandığını belirtti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Covid19 salgını ile birlikte pek çok şeyin temelden değiştiğini ifade ederek, bu tarz kongrelerin yeni bilgiler öğrenmek açısından çok anlamlı ve değerli olduğuna dikkat çekti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker de pandemi sonrası dünyanın sağlık, gıda ve savunma üzerine şekillendiğine vurgu yaparak, tüm ülkelerin bu öncelikleri dikkate alarak planlama yaptığını söyledi.
4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nde beslenme, sağlık yönetimi, çocuk gelişimi, eczacılık, hemşirelik, ebelik, tıp, fizyoloji ve rehabilitasyon konularında bilgiler paylaşılacağını belirten Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ise, kongrenin nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlaması bakımından önemli olduğunu hatırlattı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye’nin Covid19 ile mücadeledeki başarısına değinerek, “Sağlık alanında ne denli güçlü ve başarılı olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ülkelerin salgınla başa çıkmakta zorlandığı ve pek çok konuda yetersiz kaldığı günlerde ülke olarak her türlü tedbir ve desteği ortaya koyduk. Tüm önlemlerin ivedilikle alındığı ve tüm çalışmaların titizlikte yürütüldüğü bu süreçte birliğimiz tarafından organize edilen ve Covid19 salgınının farklı yönleriyle ele alınacağı kongrenin bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Trakya Üniversiteler Birliği olarak hayata geçirdiğimiz bilimsel etkinliklerin yurt dışından da araştırmacıların ve akademisyenlerin katılımıyla uluslararası bir niteliğe kavuşmasından da ayrıca gurur duyuyoruz. Birliğimiz giderek uluslararası bir markaya dönüşüyor” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından kongre sunumlarla devam etti. Tıp ve sağlık bilimleri alanında yetkin araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getiren kongreye Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serap Ünsar, Prof. Dr. Aydan Ercan, Doç. Dr. Suzan Ökten, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Cem Aykutlu, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik, Dr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Gamze Göger katılarak bilimsel katkıda bulundu. Kongrede Prof. Dr. Serap Ünsar “Covid19 Salgın Sürecinin Hemşirelik Eğitimine Yansımaları”, Prof. Dr. Aydan Ercan “Obezite Tedavisini Etkileyen Etmenler”, Doç. Dr. Suzan Ökten “Covid19 Sürecinde Dezenfeksiyon Uygulamaları”, Dr. Öğr. Üyesi Cem Aykutlu “Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı”, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik “Covid19 Pandemisinde Aşı ve İlaç Geliştirme Çalışmaları”, Dr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz “Covid19 Sürecinin İlaç Endüstrisi Üzerine Etkisi” ve Dr. Öğr. Üyesi Gamze Göger "Covid19 ve Bitkisel Ürünler" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

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