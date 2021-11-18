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Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı

İHA

Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, temsili olarak Uzunköprü ilçesinin düşman kuvvetlerinden kurtarılması canlandırıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Özlem Becan, "Bugün burada Osmanlı’nın Rumeli'de kurduğu ilk Türk şehri olan Uzunköprü’müzün esaretten kurtulup, özgürlüğe kavuştuğu günü kutluyoruz. Bizim tarihimiz, aynı zamanda direnişin de tarihidir. İlçemiz iki kez Rus, bir defa da Bulgar işgali yaşamıştır. Son olarak emperyalist güçler yurdumuzun dört bir yanını işgal ederken Yunanlılar da bölgemizi işgal etmiştir. 'Geldikleri gibi giderler' diyerek bağımsızlık ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yüreğinde hisseden hemşehrileri, atalarımız 1920 yılında başlayan Yunan işgaline karşı yine ilk işareti Trakya’dan vermiştir" dedi.
Öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı kortejin geçişi ile tören sona erdi. Törene Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 102. Topçu Alayı Garnizon Komutanı Topçu Albay Yunus Alper Kara, Belediye Başkanı Özlem Becan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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