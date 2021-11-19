Meriç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı

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Edirne’nin Meriç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü törenlerle kutlandı.

İlk tören, saat 10.00'da Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın coşkulu bir şekilde okunmasıyla başladı. Meriç ilçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Erol Dübek, Piyade Yüzbaşı Garnizon Komutanı Cenk Alkan tören alanında bulunan protokolün, öğrencilerin ve ilçe halkının bayramını kutladılar

Milletvekillerinin düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle göndermiş oldukları mesajlar okundu.

Törende, Bando Takımı müzik resitali yaparak dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Zaman zaman vatandaşlar oynayarak yerinde duramadı Meriç Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar tarafından hazırlanan şiirler okundu. folklor ekibi gösterilerini sergiledi. Tören, kortejin geçişi ile sona erdi.

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