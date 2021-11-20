Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu Türk gurbetçileri taşıyan onlarca otobüs sınır kapısında saatlerce bekletildi Bulgar yönetiminden Türk seçmene gözdağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu Türk gurbetçileri taşıyan onlarca otobüs sınır kapısında saatlerce bekletildi Bulgar yönetiminden Türk seçmene gözdağı

İHA

Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu Türk gurbetçileri taşıyan onlarca otobüs sınır kapısında saatlerce bekletildi Bulgar yönetiminden Türk seçmene gözdağı

Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünün 18 saat boyunca sınırda bekletildiği öne sürüldü.
Türkiye’den Bulgaristan’a düzenli sefer yapan 30’dan fazla otobüs ve onlarca otomobil, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında denetlenmek üzere yaklaşık 18 saat durduruldu. “Denetim Operasyonu” adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 18 saat beklettildiği iddia edildi. Binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği belirtilerek, söz konusu yolcuların pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü. Bulgaristan'daki yetkililerin, Türkiye'de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini aktardı.
Öte yandan, Bulgaristan’da Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ana tartışma konularından biri oldu. Tartışma bu Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi de hararetlendi. 14 Kasım'da, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminin birleştirildiği ilk tura katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı. Bu düşük katılıma karşın, tabanı büyük ağırlıkla Türk Müslüman azınlığın oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'den gelen oylarla mecliste üçüncü parti oldu. Partinin aldığı 315 bin oyun, 82 bini Türkiye'deki seçmenler tarafından kullanıldı.
Bazı Bulgar gazeteleri, sınırda bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiği şeklinde yorumladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi ...
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
YEREL HABERLER Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros ...
Meriç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Meriç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. ...
Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, Türkiye’de bir ilke imza atıldı
YEREL HABERLER Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, ...
Tapu işlemi yapana fidan hediye
YEREL HABERLER Tapu işlemi yapana fidan hediye
Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı ...
Doç. Dr. Gürbüz’den “İki Ülke İki Şehir" sergisi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Gürbüz’den “İki Ülke İki Şehir" sergisi
178 bildirinin sunulacağı 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı
YEREL HABERLER 178 bildirinin sunulacağı 4. Uluslararası Sağlık ...
Edirne Kaleleri, düzenlenen konferansla ele alındı
YEREL HABERLER Edirne Kaleleri, düzenlenen konferansla ele alındı
Edirne’de safran hasadı Safranbolu'nda yetişen safran artık Edirne'de de üretiliyor
YEREL HABERLER Edirne’de safran hasadı Safranbolu'nda yetişen safran ...
Edirne'de üreticinin taleplere yetişemediği safranın hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de üreticinin taleplere yetişemediği safranın ...
Salgını fırsata, huzurevini sergi salonuna çevirdiler
YEREL HABERLER Salgını fırsata, huzurevini sergi salonuna çevirdiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.