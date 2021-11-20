Edirne'de hastaneden tutuklu kaçırmak isteyen 2 kişi yakalandı

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Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 'fuhşa aracılık' suçundan tutuklanan G.G.'yi (29), sağlık kontrolünden geçirildiği sırada hastaneden araçlarıyla kaçırmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. Fuhşa aracılık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan G.G., cezaevine teslimi öncesi hastaneye sağlık kontrolü için getirildi. G.G.'nin polis otosundan indirildiği sırada bölgeye gelen bir kişi polisleri oyalamaya başladı. G.G. ise aynı esnada başka bir araca binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin ikazına rağmen durmayan araç, ateş açılan sonucu durduruldu.

Olayla ilgili şüpheliyi kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alınırken, G.G. ise cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-11-20 01:07:58



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