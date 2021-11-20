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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ara tatildeki çocuklar Trafik Eğitim Parkı'nda buluştu

İHA

Ara tatildeki çocuklar Trafik Eğitim Parkı'nda buluştu

Okulların 1 haftalık ara tatile girmesinin ardından boş zamanlarını kaliteli şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin tercihi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndan yana oldu.
Kovid19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl sonra 6 Eylül tarihinde yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığınca 20192020 eğitimöğretim yılında ilk kez hayata geçirilerek devam ettirilen uygulama kapsamındaki ara tatili 12 Kasım Cuma günü başlamıştı. Bu kapsamda 1 haftalık ara tatil sürecini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen öğrenciler, aileleriyle birlikte Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yolunu tuttu. Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı arayarak randevu oluşturan veliler de çocuklarını beklerken parkın kütüphanesinde vakit geçirdi.
Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafikten, 112 acil sağlık hizmetlerine, yangın eğitiminden, ilkyardıma, Çevre bilincinden, AFAD eğitimlerine kadar birçok konuda bilgilendirme yapılıyor.
Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verilen teorik ve pratik trafik eğitimleriyle faydalı bilgiler öğrenerek geleceğe hazırlanan çocuklar, aynı zamanda trafik kurallarıyla ilgili merak ettiklerini de öğrenme fırsatı buldu.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından verilen eğitimlerde çocuklara, akülü araçlar kullanımıyla trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler verildi, kısa eğitim filmleri izlettirildi.
Daha sonra uygulamalı eğitime geçilmesiyle birlikte bahçedeki akülü araçlara binen öğrenciler, hazırlanan parkurlarda tur atarak hem trafik kurallarını öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.
Ayrıca Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik eğitimlerinin yanı sıra depremden korunma, ilk yardım,112 acil sağlık hizmetleri ve çevre koruma eğitimleri de veriliyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkları ile küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin kazandırılması hedefleniyor.
"Amacımız, acil durumlarda güvenli davranışlar sergileyebilmelerini sağlamak"
Geleceğin teminatı öğrencilere hayatta karşılaşabilecekleri acil durumlarda güvenli davranışları sergileyebilmeleri amacıyla eğitimler verdiklerini söyleyen Edirne Trafik Eğitim Parkı Koordinatörü Ahmet Tevfik Erdem, velilerin randevu sistemiyle getirdiği çocuklara acil durum, trafik güvenliği eğitimi, 112 acil çağrı merkezinin bilinirliliğini arttırılmasına yönelik eğitimler, yangın, çevre güvenliği ve sıfır atık bilincinin oluşumuna katkı gibi çeşitli konularda eğitim verdiklerini ifade etti.
8 ana branşta eğitim verdiklerini aktaran Erdem, temel eğitim seviyesindeki öğrencileri ağırladıklarını belirtti.
Öğrenci velilerinden İsmail Şahin, Gelibolu'dan Edirne'ye gezmeye geldiğini ve çocuğunun trafik kurallarını daha iyi öğrenmesi için buraya geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.
Trafik Eğitim Parkı'nı çok eğlenceli bulduğunu söyleyen 3. sınıf öğrencisi Derin Şahin, bu eğitimlerin çok faydalı olduğunu aktardı.
Ara tatili hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiğini söyleyen 4. sınıf öğrencisi Metehan Sahin, itfaiyenin amaçları, trafik işaretleri gibi birçok konuda bilgi edindiklerini belirtti.
3. sınıf öğrencisi Hüseyin Taşpınar, trafik levhaları, acil durum numaraları, yaya geçidi, emniyet kemeri kullanımı gibi merak ettiği konuları öğrendiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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