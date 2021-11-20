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Bu da köy müzesi: Köy yaşantısı unutulmayacak Köyün tarihine ışık tutan müze Unutulan köy yaşantısı gelecek nesillere aktarılacak

İHA

Bu da köy müzesi: Köy yaşantısı unutulmayacak Köyün tarihine ışık tutan müze Unutulan köy yaşantısı gelecek nesillere aktarılacak

Edirne’de köy yaşamanı gelecek nesillere aktarmak için savaş yıllarından kalan kılıçlar, eski tarım aletleri ve köy halkına ait hatırası olan eşyalardan oluşturulan müzede köyün yaşamı tanıtılıyor.
Edirne’nin Budakdoğanca köyünde köy yaşamının yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüvenini gelecek nesillere taşımak amacıyla köy halkı tarafından alınan kararla birlikte köyde bir müze oluşturulması için yıllar önce atılan ilk adım uzun süren emek ve mücadelenin ardından başarıyla sonuçlandı. Köyde yaşayan vatandaşların evlerindeki anı dolu eşyalarını bir araya getirmesiyle oluşturulan müzede, onlarca obje sergilenmeye başladı. Buram buram Trakya kokan müze, köyün tarihine ışık tutuyor.

Unutulan köy yaşantısı gelecek nesillere aktarılacak
Şehirleşmenin artmasıyla unutulan köy yaşantısını gelecek nesillere aktarıp, bugünlere nasıl gelindiğini anlatıp ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmak misyonuyla hayata geçirilen müzede, eskiden evlerde kullanılan eşyalardan tutun tarım aletlerine kadar her şeyi görmek mümkün. Savaş yıllarından kalma kılıçların dahi yer aldığı müzede, kandilden gaz lambasına kadar köy yaşamında kullanılan onlarca obje sergileniyor.

Müzeye ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor
Müzenin kurulmasına öncülük edenlerden biri olan Budakdoğanca köylü aynı zamanda Atatürk Ortaokulu Müdürü Necmettin Kıyıcı, Budakdoğanca köyünün Edirne’nin tek müze bulunan köyü olma özelliğini taşıdığını söyledi. Köyde müze olduğunu duyan vatandaşların müzeyi ziyarete geldiğini belirten Kıyıcı, gün geçtikçe ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirtti.

Yeni nesil eski yaşam biçimlerini görecek
Köyde yaşamış ancak vefat etmiş büyüklerin kullandığı eşyalardan, asırlık tarım aletlerine kadar birçok objenin müzede yer aldığını açıklayan Kıyıcı, bu müzenin gelecek nesillere miras kalacağını belirtti. Bu müzenin geçmişe ışık tuttuğunu ve gençlerin eski yaşam biçimlerini anlamalarında önemli yer tuttuğunu vurgulayan Kıyıcı, vatandaşlara bu müzeyi muhakkak ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

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