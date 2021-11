'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için akın etti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Bulgaristan ve Yunanistan'dan hafta sonu 12 bin civarında turist geliyor. Hafta içi ise sayıları 6-7 bin oluyor. Kişi başı 500 euro harcayarak kent ve ülke ekonomisine ciddi döviz bırakıyorlar" dedi.

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş turları otobüsleri ve araçlarıyla kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Bulgar levası, artan döviz kuruyla 6 lira 43 kuruşa yükselirken, Edirne'ye gelen turistlerin sayısını da büyük çoğunluğunu Bulgar turistler oluşturuyor.

'HAFTA SONU 12 BİN BULGAR, YUNAN TURİST GELİYOR'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, artan döviz kuru farkı nedeniyle hafta sonu Edirne'ye alışveriş için hafta sonlarında 12 bin civarında turist geldiğini belirterek, "Edirne'ye hafta sonu Bulgaristan ve Yunanistan gelen turist sayısı 12 binler civarında. Hafta arası ise 6-7 bin arasında gelen misafirlerimiz var, komşu ülkelerden. Tabi ki dövizdeki kur artışları onları memnun etti. Şehrimizden her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. İnşaat malzemesi dahil tüm ihtiyaçlarını, Edirne'den satın alıyorlar" diye konuştu.

'FİYAT TARİFESİ' UYARISI

Pandemi sonrası Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Yunan turist sayısında artış olduğuna vurgu yapan Zıpkınkurt, "Pandemi sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızla birlikte Yunanistan'dan gelen turist sayısı arttı. Yunanistan'dan gelen misafirlerimizde, Edirne'den alışverişlerini yapıyorlar. Gelen Yunan turistler, gıda ürünleri tercih etmiyor ama Bulgar turistler peynir, et dahil tüm ihtiyaçlarını şehrimizden karşılıyor. Yunan turist kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını buradan satın alıyor ama gıda almıyor" diye konuştu.

Gelen turistlerin yaptıkları alışveriş ile kent esnafının yüzünün güldüğünü belirtip, fiyat tarifesine uymaları gerektiği yönünde uyarıda bulunan Zıpkınkurt, "Esnafın yüzünü turistler yaptıkları alışverişler ile güldürüyor, fakat benim uyarım var esnafın tarifeye uyması gerekiyor yani yerli vatandaşa ayrı, yabancı turiste farklı tarife uygulamamaları gerekiyor çünkü fiyat tarifelerine uymuyorlar, yabancı farklı, yerliye farklı fiyat uyguladıkları zaman yarın bu misafirleri komşu illere, komşu ilçelere kaçırırız. Dolayısıyla buna hassas olmaları lazım, tüm işletmelerin" dedi.

'500 EURO HARCIYORLAR'

Edirne'de gelen turistlerin hafta sonu otelleri doldurduğuna dikkat çeken Recep Zıpkınkurt, "Edirne'ye günübirlik gelen turistlerin yanı sıra konaklamak için gelen turistler de var. Komşu ülkelerden gelen çok sayıda turist 2 gün otellerde konaklıyor ve bu yüzden hafta sonu otellerimizde boş yer kalmıyor. Dolayısıyla hafta sonu otellerde kalacak yer bulmanız mümkün değil. Bu da bizi mutlu ediyor. Konaklayan misafirlerimiz yeme içme alışveriş de yaparak kişi başı ortalama 500 euro para harcayarak kent ve ülke ekonomisine ciddi oranda döviz bırakıyorlar. Bu geçtiğimiz aylarda konaklamada harcadıkları para 70-80 euro'lardaydı. Euro'nun yükselmesiyle birlikte biz azalacağını düşünürken onların paraları değerli olduğu için konaklamaya da başladılar" diye konuştu.

'2 BİN LEVA BOZDURDUM, HER ŞEY SATIN ALACAĞIM'

Bulgaristan'ın Romanya'ya sınır kenti Siliste'den alışveriş için Edirne'ye gelen soydaşlardan Emine Aşçı, "Edirne'ye alışveriş için geldik. Burada her şey daha ucuz. Yaklaşık 2 bin leva para bozdurdum onunla buradan bayağı alışveriş yapacağız. Kıyafetten yiyecek ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi satın alacağız" dedi.

Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Elvan Atilla ise "Edirne'ye alışveriş için geldik. Ev ihtiyaçlarını satın almak için geldik. Meyve sebze de satın alacağız. Türkiye'de dövizin artması ile biz de alışveriş ve gezmek için Edirne'ye geliyoruz. Bu sayede Edirne ekonominse katkı sağlıyoruz. Burada ürünler hem ucuz hem de kaliteli. Alışveriş için 500 euro para bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım" diye konuştu.

'TOPTAN SATIN ALIYORLAR'

Edirne'de kurulan kent pazarında kadın ve erkek kıyafetleri satan esnaftan İrfan Doğan, özelikle alışveriş için gelen Bulgar turistin, tezgahından kıyafetleri toptan satın aldığını söyledi. Doğan, "Dolar ve euro'nun artmasıyla birlikte Bulgar ve Yunan turistler alışveriş için yoğun bir şekilde geliyorlar. Pazarda ayrı bir ucuzluk var. Mağaza fiyatlarından ucuza veriyoruz. Bulgaristan'dan gelenler toptan satın alıyorlar. Dolar'ın artması Bulgar ve Yunan turistin işine yaradı. Bol bol alışveriş yapıyorlar. İşlerimiz çok iyi. Dolar ve euro ile birlikte Bulgar parası leva da arttı ve Bulgar turiste ucuz geldiği için daha çok gelerek alışveriş yapıyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

