Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı 3'e çıkacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı 3'e çıkacak

DHA

Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı 3'e çıkacak


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılacak modernizasyon çalışmasıyla, 1 olan peron sayısının 3'e çıkacağını ve yüzde 200'lük kapasite artışı sağlanacağını söyledi. 
Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı'nın genişletilmesi için geçen ay bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 14 bin 518 alan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredildi. 3 Kasım´da modernizasyon çalışması için ihalesi yapılan gümrük kapısındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, yüzde 200'lük bir kapasite artışına gidileceğini kaydetti. Pazarkule Sınır Kapısı'nda 1 olan peron sayısının 3'e çıkacağını söyleyen Vali Canalp, kapasite artışıyla beraber Edirne ekonomisine katkı sağlanacağını dile getirdi. Pazarkule'nin Edirne ekonomisi için çok kritik bir noktada olduğunu ifade eden Canalp, "Pazarkule bizim açımızdan ticari ve ekonomik olarak çok kritik noktada. Çünkü orada tek giriş ve tek çıkış yapılıyor, çünkü tek peron var. Peron tek olduğu zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortada; gelen insanlar her zaman için belli şekilde kuyruğa bakıyor, eğer kuyruk belli bir rakamın üzerine çıkarsa gelmiyorlar. Kapasite ne kadarsa o kadar gelebiliyor. Şu anda yeni, işlemlerini tamamlamış olduğumuz, ihalesi yapılmış olan Pazarkule'nin yenilenmesi ile birlikte 1 olan peron sayısı 3'e çıkacak. Yüzde 200'lük ilave kapasite artışı ile beraber" dedi.
'EDİRNE EKONOMİSİNE 2 DAMARDAN DAHA KAN AKACAK'
Kapasite genişlemesiyle Edirne ekonomisinin daha da canlanacağını söyleyen Vali Canalp, "Bulgarlar'dan Edirne ekonomisi çok faydalanıyor çünkü Kapıkule Sınır Kapısı çok büyük, çok insan gelebiliyor. Aynı şey şu anda, kapasite artışıyla beraber Pazarkule için de söz konusu olacak. Yani dolayısıyla Edirne'nin ekonomisine, ticaretine, esnafına ilave iki tane damardan daha kan akmaya başlayacak ve Edirne iki kanaldan daha beslenme imkanına kavuşacak ve bu da muazzam bir katkı olarak bize dönecek" diye konuştu.
'İPSALA VE HAMZABEYLİ'DE TIR KUYRUKLARINA SON VERECEĞİZ'
Vali Canalp, İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda da TIR Parkı çalışmalarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Şu anda İpsala'da, İpsala Belediyesi'ne ait olan bir alan satın alınmak suretiyle oradaki ticaret odalarının kurduğu UMAT şirketi orada büyük bir TIR parkının inşaatını devam ettiriyor. O TIR parkı da bittiği zaman İpsala'da da 'TIR kuyrukları tarih olmuştur' diyebileceğiz. Aynısını Hamzabeyli'de de yapmak zorundayız. Orada bir TIR parkı vardı ve onun kapasitesini büyüttük. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın işlettiği TIR parkıydı. Kapasitesini büyüttük ama buna rağmen ihtiyaç devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin ihracatı her gün, her hafta, her ay artarak devam ediyor. Bizim de bu artan kapasiteyi karşılayacak yeni alanlara ihtiyacımız var. Bu alanda da Edirne Ticaret ve Odamızın Başkanı Recep Zıpkınkurt orasının işlemlerini devam ettiriyor. Orada ilave yeni bir alanı eklemek suretiyle de inşallah Hamzabeyli'de de TIR kuyruklarını sonlandırmış olacağız"  DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-11-20 13:06:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ düzenlenen konserle kutlandı
YEREL HABERLER Edirne’de ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ düzenlenen ...
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'
YEREL HABERLER 'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 ...
Bu da köy müzesi: Köy yaşantısı unutulmayacak Köyün tarihine ışık tutan müze Unutulan köy yaşantısı gelecek nesillere aktarılacak
YEREL HABERLER Bu da köy müzesi: Köy yaşantısı unutulmayacak Köyün ...
Ara tatildeki çocuklar Trafik Eğitim Parkı'nda buluştu
YEREL HABERLER Ara tatildeki çocuklar Trafik Eğitim Parkı'nda ...
Edirne'de hastaneden tutuklu kaçırmak isteyen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de hastaneden tutuklu kaçırmak isteyen 2 kişi ...
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu Türk gurbetçileri taşıyan onlarca otobüs sınır kapısında saatlerce bekletildi Bulgar yönetiminden Türk seçmene gözdağı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu Türk gurbetçileri ...
Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi ...
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
YEREL HABERLER Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros ...
Meriç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Meriç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. ...
Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, Türkiye’de bir ilke imza atıldı
YEREL HABERLER Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, ...
Tapu işlemi yapana fidan hediye
YEREL HABERLER Tapu işlemi yapana fidan hediye
Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı ...
Doç. Dr. Gürbüz’den “İki Ülke İki Şehir" sergisi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Gürbüz’den “İki Ülke İki Şehir" sergisi
178 bildirinin sunulacağı 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı
YEREL HABERLER 178 bildirinin sunulacağı 4. Uluslararası Sağlık ...
Edirne Kaleleri, düzenlenen konferansla ele alındı
YEREL HABERLER Edirne Kaleleri, düzenlenen konferansla ele alındı
Edirne’de safran hasadı Safranbolu'nda yetişen safran artık Edirne'de de üretiliyor
YEREL HABERLER Edirne’de safran hasadı Safranbolu'nda yetişen safran ...
Edirne'de üreticinin taleplere yetişemediği safranın hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de üreticinin taleplere yetişemediği safranın ...
Salgını fırsata, huzurevini sergi salonuna çevirdiler
YEREL HABERLER Salgını fırsata, huzurevini sergi salonuna çevirdiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.