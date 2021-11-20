Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi ihraç hakim yakalandı

Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, FETÖ şüphelisi ihraç hakim B.Ö., gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala´da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan B.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan ve yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisinin bulunduğu belirlenen B.Ö.'nün, görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-11-20 14:42:52
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