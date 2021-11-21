Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar

İHA

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar

Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.
İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.
"3 gün bekliyoruz"
Tır şoförü Evren Şebün, Kapıkule'den Bulgaristan'a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.
Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka tır şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte ...
İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99 yıldönümü
YEREL HABERLER İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ...
Pazarkule Sınır Kapısında "gurbetçilerin kuyruk çilesi" sona erecek
YEREL HABERLER Pazarkule Sınır Kapısında "gurbetçilerin kuyruk ...
Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4688, evrensel normlara uygun hale getirilmeli
YEREL HABERLER Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4688, evrensel normlara ...
FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Edirne'de göz altına alındı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Edirne'de göz altına ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi ihraç hakim yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi ihraç ...
İpsala'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan hakim gözaltına alındı
YEREL HABERLER İpsala'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan hakim ...
Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı 3'e çıkacak
YEREL HABERLER Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı 3'e çıkacak
Edirne’de ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ düzenlenen konserle kutlandı
YEREL HABERLER Edirne’de ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ düzenlenen ...
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'
YEREL HABERLER 'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 ...
Bu da köy müzesi: Köy yaşantısı unutulmayacak Köyün tarihine ışık tutan müze Unutulan köy yaşantısı gelecek nesillere aktarılacak
YEREL HABERLER Bu da köy müzesi: Köy yaşantısı unutulmayacak Köyün ...
Ara tatildeki çocuklar Trafik Eğitim Parkı'nda buluştu
YEREL HABERLER Ara tatildeki çocuklar Trafik Eğitim Parkı'nda ...
Edirne'de hastaneden tutuklu kaçırmak isteyen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de hastaneden tutuklu kaçırmak isteyen 2 kişi ...
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu Türk gurbetçileri taşıyan onlarca otobüs sınır kapısında saatlerce bekletildi Bulgar yönetiminden Türk seçmene gözdağı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu Türk gurbetçileri ...
Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi ...
Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros Şampiyonası ile kapılarını açacak
YEREL HABERLER Edirne Motor Sporları Merkezi, Türkiye Motokros ...
Meriç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Meriç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. ...
Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, Türkiye’de bir ilke imza atıldı
YEREL HABERLER Kahreden ölümleri Türkiye’yi yasa boğmuştu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.