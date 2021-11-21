Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

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Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim tutuklandı.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan, daha önce hakimlikten ihraç edildiği öğrenilen B.Ö.’nün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi’ne sevk edilen şüphelinin, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi

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