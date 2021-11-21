Çifte vatandaşlar bu kez sandığa gitmedi



Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA)BULGARİSTAN'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, 1 hafta arayla sandık başına gitti. 14 Kasım'daki ilk tura yoğun ilgi gösteren soydaşların bu kez seçime ilgisi az oldu.

Bulgaristan´da 14 Kasım´da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayları yeterli oyu alamayınca seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov için bugün ülkede yeniden sandık başına gidildi. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanabilmesi için de 126 sandık kuruldu. Bu sandıklardan 3'ü Edine'de, 7'si Kırklareli'de ve 12'si Tekirdağ'da yer aldı. Oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. 14 Kasım'daki seçimlerde 92 bin 10 çifte vatandaş oy kullanırken, ikinci tura ilginin düşük olduğu gözlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Ortaokulu'nda oyunu kullanan Rasim Çınar, "Geçen hafta Bulgaristan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı için oy kullandık. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilememişti, ikinci turda 2 adaydan birine oy veriyoruz. Her ne kadar Türkiye'de yaşıyor olsak da Bulgaristan'daki demokratik haklarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

'ÇİFT VATANDAŞ OLMANIN AYRICALIĞI'

Edirne'de 75'inci Yıl Ortaokulu'nda oy kullanan Coşkun Molla ise, "Hayırlı olmasını diliyorum. Uzun zamandır Bulgaristan'da hükümet kurulamıyordu. İnşallah bu seçimden sonra bu olanak sağlanmış olur; dileğim bu. Vatandaşlık hakkımızı yerine getirdik. Böyle bir olanak olduğu için de mutluyuz, burada çift vatandaş olmanın ayrıcalığı diyelim" diye konuştu.

'GEÇEN HAFTA KATILIM DAHA ÇOKTU'

Sandık başına giden Salim Savaş ise, "Geçen hafta katılım daha çoktu. Bu hafta zayıf gidiyor. İnsanların belli ki işi var, gelemiyor. Geçtiğimiz haftaki katılım oldukça iyiydi. 30 yıldır böyle bir katılım görmemiştim. Bu hafta biraz zayıf" ifadelerini kullandı.

Necmettin Aymaz da "Hayırlı olsun. Yıllardır DPS'nin içindeyim, gençlik kollarından geldim. İlk defa üçüncülük almamız, bizim için güzel bir gurur oldu. İnsanların sahip çıkması çok güzel" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU

2021-11-21 15:43:02



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