Halkalı-Kapıkule hızlı tren inşaatında çalışan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Edirne’de HalkalıKapıkule hızlı tren inşaatında çalışan hafriyat kamyonu yoğun sis sebebiyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne Kırklareli kavşağında HalkalıKapıkule hızlı tren inşaatında çalışan Yasin T. idaresindeki 42 GF 349 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol ortasında yan yattı. Kamyona sürücüsü kazada yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Kazada yola savrulan kaya parçaları EdirneKırklareli istikametindeki karayolunun bir bölümü ulaşıma kapadı. Ulaşım tek bir yönden kontrollü bir şekilde devam edildi.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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