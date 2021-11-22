Edirne'de sis etkili oldu

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Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camisi, siste kayboldu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, yollarda önlem alarak, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin yüksek yerlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camisi de gözden kayboldu.

Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-11-22 11:28:57



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