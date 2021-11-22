Hasretle beklenen an geldi, efsane renk kumaşa işlendi

Trakya Üniversitesi’nde iki farklı noktada ekimi yapılan Rubia tinctorum bitkisinin hasadı sonrası Edirne Kırmızısı’nın kumaşa işlenmesi çalışmalarına başlandı.

1700’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu saraylarının hemen hemen her köşesinde kullanılan ve ünü Avrupa’ya kadar yayılınca dönemin padişahı tarafından hazırlanan fermanda, formül bilgilerinin paylaşılması yasaklanan ardından da, casusluk olaylarına konu olan Edirne kırmızısı yıllar sonra tekrar Edirne’de hayat bulmaya başladı. Trakya Üniversitesi tarafından bir master plan çerçevesinde yürütülen Edirne Kırmızısı çalışmalarında büyük bir adım daha atıldı. Rengin üretiminde kullanılan kök boya bitkisi Rubia tinctorumun Edirne topraklarında yetiştirilerek çoğaltılması için yapılan çalışmalar sonucunda bitkinin kök hasadı yapıldı. Farklı disiplinlerde çalışan bilim insanı ve araştırmacıların yer aldığı Edirne Kırmızısı Çalışma Komisyonu, Edirne Kırmızısı’na rengini veren Rubia tinctorum bitkisinin hasadı sonrası rengin kumaşa aktarılması aşamasını değerlendirmek için önceki gün bir araya geldi.



Yerel kalkınmaya da destek olacak

Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman, Edine Kırmızısı Stratejik Planı dâhilinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Üniversitemizin farklı bölümlerinden değerli bilim insanlarıyla rengi sadece kent kimliğine, kültürüne, sanat yaşamına ve turizmine değil aynı zamanda bilimsel metotlar sonucu kent ekonomisine de sürdürülebilir şekilde kazandırmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Ziraat, tekstil, eczacılık, mühendislik gibi farklı disiplinlerden gelen hocalarımızla adım adım sürdürdüğümüz çabalar karşılığını buluyor. Edirne Kırmızısı’nı temelden ele alıp somut bir ürüne dönüştürmeyi hedeflediğimiz bu çalışmalar zaman, sabır ve emek istiyor. Nasıl ki yüzyıllar önce Edirne Kırmızısı uğruna büyük emekler harcandıysa bugün de aynı titizlik ve sabırla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun mesai harcayan komisyon üyesi hocalarımızla birlikte Edirne Kırmızısı’na büyük önem veren Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederiz. Sağlam ve emin adımlarla yürüttüğümüz bu çalışmalar aynı zamanda yerel kalkınmaya da destek olacaktır” dedi.



Edirne Kırmızısı, farklı kumaş türlerine uygulanacak

Rubia tinctorum bitki hasadı sonrası toz haline getirilen bir ve iki yıllık bitki köklerinin laboratuvar ortamında renk analizinin yapılması sonrası Edirne Kırmızısı, farklı kumaş türlerine uygulanacak. Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Becenen, Eczacılık Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Gedik, Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Bağcı, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğr. Gör. Necla Bakla, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. İsmail Yüce ile Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü ve Özel Kalem Orkun Akman’dan oluşan komisyon, önceki gün bir araya gelerek izlenecek adımları belirledi.

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