Uzunköprü Karma OSB için verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraza ret



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Kavacık köyü merasına yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Köylülerden Fehmi Yelken (85), çocukları ile torunlarının geleceği için mücadele verdiklerini belirterek, "Bu bölgede OSB'nin kurulmasına razılığımız yoktur" dedi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü merasında yapılması planlanan Karma OSB için köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Uzunköprü Karma OSB'nin kurulacağı yerin orman ve tarım arazisi olduğunu belirtenler, bölgenin göletlerine içme suyu havzası ve 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine zarar vereceği iddiasıyla dava açtı. Köylülerin açtığı 4 davanın 3'ünde de Karma OSB aleyhine 3 bilirkişi raporu verildi. Son davada ise Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki 'OSB alanın mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi' tespitinden hareketle çalılık vasfında olmadığı, bu nedenle tarım kapsam dışı alan olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Edirne Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü ile OSB yönetimi tarafından üst mahkeme olan İstanbul Bölge Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararına itiraz davası açıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti.

'HAKLI TALEBİMİZ KESİNLEŞTİ'

Kavacık köyü halkı ve sivil toplum kuruluşları, konuyla ilgili kararı kamuoyuyla paylaşmak için Edirne Tabip Odası lokalinde bir araya geldi. Köylüler adına açıklama yapan Sami Yaygaran, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının 30 gün içinde uygulanması gerektiğini belirtti. Yaygaran, "Bu karara hem Edirne Valiliği hem de Uzunköprü Karma OSB yönetimi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etmiş olup, üst mahkeme ayrıntılı ve gerekçeli size sunduğumuz karar ile itirazları reddetmiştir. Haklı talebimiz olan yürütmeyi durdurma kararı kesinleşmiştir" dedi.

Projenin bir an önce iptal edilmesini talep ettiklerini söyleyen Yaygaran, "Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ve Edirne Valiliği'nden yürütmeyi durdurma kararının ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı 3 ayrı bilirkişi raporu ile kanıtlanmış ve yapılan itiraz üzerine dayanağı işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu mahkemece hüküm altına alınmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinin iptal edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

'SADECE TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Köylülerden Ahmet Günay da "Karma OSB'ye itirazlarımız olmuştu. Bunlardan bir tanesi de tarım arazisi olması nedeniyle burasının uygun olmayacağına dairdi. Bununla ilgili Edirne İdare Mahkemesi bir karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Daha sonra ilgili idare tarafından bir üst mahkemeye itiraz edildi. Yapılan itiraz sonucu da bu itiraz, reddedildi. Kısacası belirtmek isterim ki; köyümüzde köy halkı olarak kesinlikle OSB'ye karşı bir duruşumuz yoktur. Bilakis sanayinin gelişmesini destekler bir köyüz. Tarım toprağı olduğundan dolayı, toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mahkemenin verdiği bu karardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Köylülerden Fehmi Yelken ise çocuk ve torunlarının geleceği için tarım arazilerine kurulacak OSB'ye itiraz ettiklerini söyledi. Yelken, "Bu bölgede OSB'nin kurulmasına razılığımız yoktur. Benim bir sürü çoluk çocuğum var, onların geleceğini düşünerek buraya geldim. Burada itirazımı yineliyorum. Eğer bu proje olursa ilk önce göletimizi kaybederiz sonra arazimizi kaybederiz. Hayvanlarımızın otlakiyesi kaybolur. O nedenle itirazımı tekrarlıyorum" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-11-22 17:38:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.