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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara eğlenceli ağız ve diş sağlığı eğitimi

İHA

Çocuklara eğlenceli ağız ve diş sağlığı eğitimi

Trakya Üniversitesi’nde, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında 012 yaş arası çocuklar, ebeveynler ve anne adaylarına yönelik ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği ve Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hem eğlendi hem de ağız ve diş bakımını öğrendi. Trakya Üniversitesi, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve çocukları diş fırçalamaya teşvik etmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda minikler, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirilirken, birbirinden renkli etkinlikler sayesinde eğlenceli bir gün geçirdi.
Ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılarak, diş fırçalamanın önemi anlatılan çocuklar, etkinlik kapsamında düzenlenen diş fırçalama ve doğru beslenmeye yönelik birbirinden eğlenceli oyunlar, hediye çekilişi ve fakülte öğrencilerinin hazırladığı piyes gösterisi ile gün boyunca eğlendi. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tüm çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye edildi. Erken yaşlarda diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturarak çocukları bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlikte, ebeveyn ve anne adaylarına yönelik de eğitimler gerçekleştirildi.
Sağlıklı nesiller yetişmesi için fakülte öğrencilerinin de aralarında yer aldığı Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu ile bir etkinlik düzenlediklerini belirten Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Neslihan Özveren, “Etkinliğin amacı, çocukları ve aileleri ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmek ve aynı zamanda onları doğru ve sağlıklı beslenmeye yönlendirebilmek. Bu amaçla bugün aileler ve çocuklarımızla bir aradayız. Öncelikle çocuklarımızın ağız içi muayenelerini gerçekleştiriyor sonrasında ise diş fırçalama ve doğru beslenmeye yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız, abilerinin ve ablalarının düzenlediği eğlenceli etkinliklerle dişlerini nasıl fırçalaması ve nelere dikkat etmesi gerektiğini öğreniyor. Fakülte öğrencilerimiz ve ana bilim dalımızın asistan hekimleriyle birlikte bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerin etkinliğimize gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın eğlendiğini görmek bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.
Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu Başkanı ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ata Batuhan Bayrak da 012 yaş arasındaki çocuklara, ebeveyn ve anne adaylarına yönelik eğitim ve etkinliklerin olduğu bir program düzenlediklerini dile getirerek “Öncelikle ailelerimize ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirici broşür ve posterler dağıtarak birtakım görüş ve önerilerde bulunuyoruz. Ayrıca çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı kontrollerini yaparak doğru fırçalama ve sağlıklı beslenme konusunda oyunlar eşliğinde kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Çocuklarımıza sunduğumuz sağlıklı ve çürük diş şablonlarına sticker halindeki besinleri yapıştırma etkinliğimizin ardından bir boyama etkinliğimiz var. Son olarak ‘Çeti ve Meri’ isimli bir gösteri sahneleyeceğiz. Fakültemiz öğrencilerinin sahneleyeceği oyunla ağız ve diş sağlığı konusunda çocuklarımızda bir farkındalık oluşturarak ve onlara önerilerde bulunmak istiyoruz” dedi.
Etkinliğe, Trakya Üniversitesi çalışanlarının yanı sıra Edirne’de ikamet eden aileler ve çocukları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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