Edirne'de gümrük kaçağı 7 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polis ekiplerince adrese yapılan baskında, farklı marka ve gramajlarda, gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.Ö.'nün cinsel içerikli ürünleri Dilaverbey Mahallesi'ndeki adreste depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Burada yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-11-23 17:15:50



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