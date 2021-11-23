Keşan’da bir evde gümrük kaçağı ve el yapımı içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde gümrük kaçağı ve el yapımı içki ele geçirildi.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, Keşan’da gümrük kaçağı/sahte içki satışı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Anafartalar Caddesi üzerindeki bulunan ve Ö.D. isimli bir şahsın evinde arama yapan ekipler 16 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki, 5 adet pet şişe içinde muhafaza edilen toplam 10 litre yapma şarap ile boş içki şişeleri ele geçirdi.

Şüpheli Ö.D. hakkında, 5607 SKM suçundan tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.