Edirne’de durdurulan otomobilde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 82 şişe içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, HavsaUzunköprü istikametinde yapılan denetimlerde bir otomobili durdurdu. R.Ç. isimli şahsın idaresindeki Fiat marka araçta yapılan aramada toplam 82 şişe farklı marka, ibareler bulunan ve farklı gramajlarda gümrük kaçağı olarak tespit edilen içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.