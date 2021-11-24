Edirne'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı

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Edirne’de ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlendi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’nın anıta çelenk sunması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek program ile devam edecek.

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