Yunanistan'a kaçarken İpsala'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan’a kaçarken Edirne’nin İpsala ilçesi yakınlarında yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri A.Y. ve M.S.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.