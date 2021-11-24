Edirne’de 'Doktor Temel Modül' eğitimi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve yeni atanan 52 pratisyen hekim için 'Doktor Temel Modül Eğitimi' düzenlendi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri tarafından düzenlenen teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı temel modül eğitimi, alanında uzman hekimler ve deneyimli sağlık personeli tarafından verildi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, “Acil Sağlık Hizmetlerinde göreve yeni başlayan hekimlere yönelik düzenlen eğitimle, tıp eğitimi sırasında kazanılan bilgi ve becerileri uygulamalı eğitim teknikleri ile ileri seviyeye taşınması hedeflenmiştir” dedi.

Yıldırım, eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşmesine katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür ederek, eğitimini tamamlayan 52 hekime görevlerinde başarılar diledi.

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