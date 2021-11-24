Edirne´de, Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Enez ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan M.B., H.T., R.V., A.Y. ve M.Y.´yi yakaladı. Yapılan kimlik sorgularında, 5 kişinin FETÖ ile ilişkileri olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-11-24 16:35:09



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