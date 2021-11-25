Edirne merkezli 6 ilde 15 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı

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Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta başlattığı operasyon sürüyor.

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