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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan´a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan´a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkmaya çalışan FETÖ şüphelisi H.A., yakalanarak, gözaltına alındı.
İpsala´da güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.A.'yı yakaladı. Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen H.A., gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-11-25 16:50:20

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