Edirne merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 FETÖ şüphelisi göz altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi .Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.