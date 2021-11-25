FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre güvenlik Güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan’a kaçmaya çalışan H.A’yı yakaladı. Yapilan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

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