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Edirne'de kurtuluş günü kutlaması; 100 metrelik Türk bayrağı taşıdılar

DHA

Edirne'de kurtuluş günü kutlaması; 100 metrelik Türk bayrağı taşıdılar


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, törenlerle kutlandı. Şehrin kurtuluşunun canlandırıldığı törende öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Edirnelilerin taşıdığı 100 metrelik Türk bayrağı geçişi, alkışlarla karşılandı.
Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ile Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, siyasi parti temsilcileri ve Edirneliler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan törenlere, Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi. Törende, Edirne'nin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Vali Ekrem Canalp, kurtuluşun simgesi Türk bayrağını öğrencilerden teslim aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Belediye Başkanı Gürkan, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Başkan Gürkan, Edirne'nin son 200 yılda 4 büyük işgal yaşadığını belirterek, "4 kez bu mübarek topraklar, bu aziz vatan işgale uğradı. Bu büyük millet, bu yüce millet, her seferinde vatanını tekrar geri almaya, bayrağını tekrar göndere çekmeyi başardı. En son 1920-1922 döneminde 2 yıl boyunca, emperyalistlerin hain emelleri sonucu, bütün dünyanın, 7 düvelin üzerimize gelmesi sonucu, Edirne'miz yine işgal edildi. Milletin bağrından çıkan, yüce Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan kahraman askerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, başlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı düşman işgalinden kurtardı. 9 Eylül'de İzmir'le başlayan kurtuluş silsilesi, 25 Kasım'da Edirne ile nihayet buldu. O günden bu yana 99 yıldır, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' şiarından hareket eden yüce Türk milleti, şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı, şanlı bayrağımızı korumaya devam ediyor ve sonsuza kadar da korumaya devam edecek" diye konuştu.
Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu dans gösterisi sergiledi. Resmi kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşları ve firmaların resmi geçişiyle süren törende öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Edirneliler, 100 metrelik Türk bayrağını taşıdı. Bayrağın geçişine Edirneliler alkışlarla destek verdi. Törende firmaların geçişinde dağıtılan badem ezmesi ve hediyeleri almak isteyenler de birbirleriyle yarıştı. Edirne'nin kurtuluş programı, geçit töreninin ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-11-25 17:53:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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