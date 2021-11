Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Kahve ve Çikolata Festivali, düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Vali Ekrem Canalp, "Bütün Balkan ülkelerinde tüketilen içecek, çay değil kahve. Kahveyi çok seviyorlar. Dolayısıyla Edirne de Balkanlara yönelik turizmden de ticaretten de çok önemli gelir elde ediyor" dedi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Tarihi Tren Garı'nın da bulunduğu Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde İl Kültür Müdürlüğü tarafından 'Edirne Kahve ve Çikolata Festivali' düzenlendi. Festivalinin açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür Müdürü Kemal Soytürk, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 gün sürecek festivalde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kahve üretimi yapan firmalar tarihi garda stant açtı. Konserler, söyleşiler, yarışmalar, sunumlar ve lezzetlerin yer aldığı festivalin açılışında Vali Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp ile birlikte stantları gezerek firma yetkilileri ile sohbet etti. Canalp, Atatürk'ün kahve içtiği fotoğrafının bulunduğu bölümde eşi Ayten Canalp ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ile birlikte ikram edilen kahveyi içti.

'BALKANLARDA TÜKETİLEN İÇECEK ÇAY DEĞİL KAHVE'

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahvenin sadece Türkiye'de değil Balkan ülkelerinde çok tüketilen içecek olduğunu söyledi. Edirne'nin Balkanlara yönelik turizminden çok önemli gelir elde ettiğini belirten Canalp, "Bütün Balkan ülkelerinde tüketilen içecek, çay değil kahve. Kahveyi çok seviyorlar. Dolayısıyla Edirne de Balkanlara yönelik turizmden de ticaretten de çok önemli gelir elde ediyor. Edirne'nin bu yönünü de tanıtmak suretiyle de Edirne'nin cazibesini artırma imkanımız olacak. İkinci olarak da sonbaharın böylesi zamanlarında, kışın yaklaştığı bu dönemlerde genellikle insanlar kendilerini hep evlerinde geçirmek zorunda hissediyorlar. Bu şekilde yapacağımız festivallerle de sürekli olaraktan her hafta sonu farklı bir aktiviteyle hayatlara bir renk katmayı amaçlıyoruz" dedi.

'PEYNİR, MİS SABUN VE SÜPÜRGE FESTİVALİ DE DÜZENLEYECEĞİZ'

Edirne'de ilerleyen günlerde peynir, mis sabun ve süpürge festivalleri de düzenleyeceklerini ifade eden Vali Canalp, "Buradan şunu da söyleyeyim, bundan sonraki festivalimizin adı, 'Peynir Festivali' olacak. Ama arkasından Edirne'nin en meşhurları olan 3 tane ürün, süpürgenin de mis sabununun da tarhana günleri o festival olmayacak ama tarhana günleri yapmak suretiyle bütün Edirnelilerimizin hayatını yeniden renklendirmeye ve diğer Türkiye'nin her tarafından insanlarımızı Edirne'ye davet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Festival yerel sanatçıların sahne alması ve düzenlenen diğer etkinliklerle devam etti.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-11-27



