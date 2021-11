Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali yoğun ilgi gördü

Çikolata ve kahve tutkunlarını bir araya getiren ve bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Edirne Kahve ve Çikolata Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Karaağaç Mahallesi’ndeki tarihi tren garında düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan Karaağaç Tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı, yapılan festivalle şenlendi. Festivalde konserler, söyleşiler, yarışmalar, workshoplar, sunumlar ve eşsiz lezzetler yer alıyor.

Kahve demleme atölyelerinden, Cupcake Atölyesine, sonbahar konseptiyle hazırlanan fotoğraf atölyelerinden, konserlere kadar birçok etkinliğin bulunduğu festival, yerli ve yabancı vatandaşların ilgi odağı oldu. Edirne Valiliği tarafından festival alanına kurulan stantlardan ücretsiz olarak faydalanan ev hanımları da hem festivalin tadını çıkardı hem de el emeği göz nuru ürünlerin satışını yaparak ekonomilerine katkı sağlama imkanı buldu.

Festivale katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk alandaki stantları tek tek dolaşarak ürünlerin tadına baktı.



“Edirne’nin cazibesini artırma imkanımız olacak”

Balkanlarda Türkiye’den daha fazla kahve tüketildiğini söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Edirne, Balkanlara yönelik turizmden de ticaretten de çok önemli gelir elde ediyor. Dolayısıyla bu yönünü de tanıtmak suretiyle Edirne’nin cazibesini artırma imkanımız olacak. Böylesine kışın geldiği dönemlerde insanlar genellikle kendilerini evlerine kapatıyorlar. Bu şekildeki festivallerle de sürekli olarak her hafta sonu farklı bir aktivite ile hayatlarına farklı bir renk katmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kentin turizmine katkı sağlamak amacıyla yeni festivallerin de düzenleneceğini müjdeleyen Vali Canalp, "Bundan sonraki festivalimizin adı ’Peynir Festivali’ olacak. Ama arkasından Edirne’nin en meşhurları olan 3 ürün; süpürgenin, mis sabununun ve tarhananın da etkinliklerini yapmak suretiyle bütün Edirnelilerimizin hayatını yeniden renklendirmeye ve Türkiye’nin her tarafından insanlarımızı Edirne’ye davet etmeye devam edeceğiz. Zaman Edirne’de eğlenme zamanı ve bunun sonbaharı, ilkbaharı yazı değil kışı dâhil güzel. Edirne’de her mevsim güzel kış da çok güzel. Edirne’de kışın tadını çıkarmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Festivalin ilki olmasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Festivale katılan Edirneli esnaf Pınar Karaca, “Yerli ve yabancı birçok misafirimiz geldi. Biz de onlar için geleneksel lezzetlerimizi çikolata ile harmanladık. Güzel bir buluşma oldu” dedi.

Adana’dan Edirne’ye misafir olarak gelen Ayhan Önen, “Festivale denk gelmesi güzel oldu. Benim için de farklılık oldu. İkram güzel, insanlar güzel, iklim güzel, kahve güzel. Geldik dolaştık çok beğendik” dedi.



“Kavurma tarihi yazdığı kısmına bakabilirler”

Öncelikle kahve kavurma tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen 2017 ve 2020 SCA Türkiye Demleme Şampiyonu ve Kavurucu Orkun Üstel, “Kahve taze mi kavrulmuş yoksa üzerinden oldukça geçmiş mi. Gıda kodeksine göre 1 yıl kadar raf ömrü var. Fakat kahve ne kadar taze kavrulmuşsa lezzet ömrü o kadar iyi oluyor. Buna dikkat etmeliler öncelikle. Kavurma tarihi yazdığı kısmına bakabilirler. Evde kahve yapılıyorsa bir tartı kullanmalılar ki yaptıkları düzenli uyguladıkları reçeteyi sürekli hale getirsinler ve iyi kahve elde edebilsinler” şeklinde konuştu.

