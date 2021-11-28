Yasak bölgede 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hudut Kartalları Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki Meriç Nehri kıyısında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.A., R.A., A.G. ve M.Z.'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüler.

Olayla ilgili olarak adli soruşturma devam ediyor.

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