Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobilini sağ şeride park ederek araçtan inen sürücüye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza Keşan ilçesi Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan Uzunköprü arasında 34 PAH 02 plakalı aracıyla seyir haline olan Ozan Mutlu, Paşayiğit Mahallesi yakınlarında sağ şeride park etti ve dışarı çıktı. O sırada aynı yönde seyir halinde olan A.D. idaresindeki 22 UF 22 plakalı otomobil önce Mutlu'nun aracına daha sonra da kendisine çarptı.

Feci kazanın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ozan Mutlu, 112 acil servis ambulansı ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü A.D. ise başka bir ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, cumhuriyet savcısı ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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