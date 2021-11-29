Kafe bahçesine uçan aracı bırakıp kaçtılar Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydettiği otomobil kafe bahçesine uçtu

Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir kafenin bahçesine uçtu. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi aracı bırakıp kaçtı.

Kaza dün akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasbey Caddesi'nden Hastane Caddesi'ne çıkış yapmak üzere seyir haline olan 22 LN 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Araç daha sonra yol kenarında bulunan bir kafenin bulunduğu apartman bahçesine düştü.

Araç düştüğü yerde ters dönerken, içinden sürücü ve iki kişi yara almadan çıktı. Kaza yapan otomobilden çıkan 3 kişi, aracı da bırakıp yaya olarak kaza yerini terk etti. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan araç, daha sonra sonra yediemin otoparkına götürüldü.

Polis, araç sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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