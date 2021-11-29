Edirne'de rüzgarda sac levhalar yola devrildi; o anlar kamerada



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kentte gece yarısı başlayan şiddetli rüzgar, sabah ve öğle saatlerinde etkisini artırdı. Talatpaşa Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi'nde Edirne Çevre Koruma Vakfı ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile yürütülen 'Evinize Hoş Geldiniz' projesi kapsamında restorasyonu yapılan binayı çevreleyen sac levhalar, öğle saatlerinde yol ortasına ve bir kamyonetin üzerine devrildi. Bu sırada bölgeden geçen kişinin kaçış anları, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bölgeye giriş-çıkış yasaklanırken, şantiye yetkilileri de olay yerine gelip bilgi aldı. Esnaf ve mahalli ise yeterli tedbirlerin alınmadığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi.

'BUNUN HESABINI KİM VERECEK'

Levhaların kendi kamyonetinin üzerine devrildiğini belirten esnaf Şaban Yüksek, "Hiçbir bağlantısı olmadan, bu tenteyi burada yükselttiler. Yükseltince de tenteler rüzgarda arabamın üzerine ve yola devrildi. Burada, insanlar az önce ölüyordu. Olay sırasında buradan geçen çok sayıda insan olsaydı ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecek? Araba olmasaydı buradan geçen kişi ölecekti belki" dedi.

'ÇOK KİŞİ ÖLEBİLİRDİ'

Esnaf Kadir Balıkçı da restorasyon sırasında önlem alınmadığını öne sürerek, "Burasını yapanlar, arkasına destek yapmamış muhtemelen. En ufak rüzgarda bu kadar yıkıldığına göre, büyük bir fırtına olsaydı; şimdiye herhalde çok kişi ölebilirdi. Allah'tan arkadaşın arabası oradaydı da korudu. Araba olmasaydı daha kötü olabilirdi. Geçen arkadaş kendini zor kurtardı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-11-29 16:02:06



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