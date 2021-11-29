Edirne'de rüzgarda sac levhalar yola devrildi; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de rüzgarda sac levhalar yola devrildi; o anlar kamerada

DHA

Edirne'de rüzgarda sac levhalar yola devrildi; o anlar kamerada


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de restorasyon çalışmaları kapsamında binayı çevreleyen sac levhalar, kuvvetli rüzgar nedeniyle kamyonetin üzerine ve yola devrildi. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, levhaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kentte gece yarısı başlayan şiddetli rüzgar, sabah ve öğle saatlerinde etkisini artırdı. Talatpaşa Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi'nde Edirne Çevre Koruma Vakfı ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliği ile yürütülen 'Evinize Hoş Geldiniz' projesi kapsamında restorasyonu yapılan binayı çevreleyen sac levhalar, öğle saatlerinde yol ortasına ve bir kamyonetin üzerine devrildi. Bu sırada bölgeden geçen kişinin kaçış anları, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bölgeye giriş-çıkış yasaklanırken, şantiye yetkilileri de olay yerine gelip bilgi aldı. Esnaf ve mahalli ise yeterli tedbirlerin alınmadığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi.
'BUNUN HESABINI KİM VERECEK'
Levhaların kendi kamyonetinin üzerine devrildiğini belirten esnaf Şaban Yüksek, "Hiçbir bağlantısı olmadan, bu tenteyi burada yükselttiler. Yükseltince de tenteler rüzgarda arabamın üzerine ve yola devrildi. Burada, insanlar az önce ölüyordu. Olay sırasında buradan geçen çok sayıda insan olsaydı ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecek? Araba olmasaydı buradan geçen kişi ölecekti belki" dedi.
'ÇOK KİŞİ ÖLEBİLİRDİ'
Esnaf Kadir Balıkçı da restorasyon sırasında önlem alınmadığını öne sürerek, "Burasını yapanlar, arkasına destek yapmamış muhtemelen. En ufak rüzgarda bu kadar yıkıldığına göre, büyük bir fırtına olsaydı; şimdiye herhalde çok kişi ölebilirdi. Allah'tan arkadaşın arabası oradaydı da korudu. Araba olmasaydı daha kötü olabilirdi. Geçen arkadaş kendini zor kurtardı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-11-29 16:02:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölümden saniyelerle kurtuldular, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı Ölümden saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Ölümden saniyelerle kurtuldular, korku dolu anlar ...
Kafe bahçesine uçan aracı bırakıp kaçtılar Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydettiği otomobil kafe bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Kafe bahçesine uçan aracı bırakıp ...
Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen otomobil çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Park ettiği aracından inen kişiye arkadan gelen ...
Otomobil apartmanın önündeki boşluğa düştü; içindeki 3 kişi kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil apartmanın önündeki boşluğa düştü; içindeki ...
Bulgaristan'dan 1 milyon turist Edirne'ye alışverişe geldi Bulgaristan vatandaşı Adem Süleyman: “Mazotu Edirne’den alıyoruz, ettiğimiz karla gezdiğimizin parasını çıkarıyoruz”
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan 1 milyon turist Edirne'ye alışverişe ...
'Edirne Kahve ve Çikolata Festivali'ne 2 günde 25 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER 'Edirne Kahve ve Çikolata Festivali'ne 2 günde 25 bin ...
Yasak bölgede 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yasak bölgede 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı
Edirne'ye alışveriş için 1 milyon Bulgar turist geldi
YEREL HABERLER Edirne'ye alışveriş için 1 milyon Bulgar turist geldi
Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali yoğun ilgi ...
Görenler şaşkına döndü: 5 kiloluk çikolata elbise festivalin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Görenler şaşkına döndü: 5 kiloluk çikolata elbise ...
Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali
YEREL HABERLER Edirne'de Kahve ve Çikolata Festivali
Fırıncılar Derneği Başkanı açıkladı: “Devletimiz ucuz en veya tahsisli un vermek adına çaba sarf ediyor”
YEREL HABERLER Fırıncılar Derneği Başkanı açıkladı: “Devletimiz ucuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.