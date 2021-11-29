Keşan’da şok denetimler

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı operasyonlar haricinde gerçekleştirilen dar bölge ve şok uygulamalar devam ediyor. Polis ekiplerinin son bir haftalık denetimlerinde aranması bulunan 46 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1826 Kasım tarihleri arasında şehir genelinde yaptıkları asayiş uygulamaları ve şok denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, yapılan aramalarda 1,01 gram eroin, 88,52 gram esrar, 0,6 gram bonzai, 11,52 gram metamfetamin, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 41 av fişeği, 20 mermi, 7 kelebek bıçak, 20 sustalı bıçak, 78 şişe kaçak içki, 62 şişe sahte rakı ve 1 litre sahte şarap ele geçirdi.

Yetkililer tarafından yapılan duyuruda, “İlçemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” bilgisine yer verildi.

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