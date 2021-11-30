Enez´de deniz taştı; iş yerleri ve yolları su bastı

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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, bazı iş yerlerini su bastı. yazlık bahçeler ve yollar su altında kaldı.

Enez ilçesinde dün etkili olan lodos, bugün şiddetini arttırdı. Saros Körfezi´ndeki Enez ilçe sahilinde lodos nedeniyle deniz taştı. Yollar su altında kaldı. Bazı iş yerleri ve yazlık bahçeleri su bastı. Deniz suyu sitelere ulaştı. Gece boyu şiddetini artıran rüzgar ve yağış, kayıklara da zarar verdi. Enez Limanı´nda demirli 7 kayık lodosta parçalanarak battı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-11-30 13:58:14



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