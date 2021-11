Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, ölümden döndüler

Edirne’de başka bir araçla çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İddialara göre, Edirne’nin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde, G.S. idaresindeki 59 ACM 282 plakalı otomobil ile G.B. idaresindeki 22 AS 519 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle G.B. idaresindeki 22 AS 519 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere girdi. Kazada otomobilin sürücüsü G.B. ve yanında bulunan H.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

