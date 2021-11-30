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Edirne'de sanayi odasından fırıncılara zam tepkisi: Burası farklı bir cumhuriyet mi

DHA

Edirne'de sanayi odasından fırıncılara zam tepkisi: Burası farklı bir cumhuriyet mi


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, ekmeğe zam talebini değerdirmeye almadığı gerekçesiyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt ile fırıncılar arasında tartışma büyüyor. Zıpkınkurt, üyelerinin uyguladığı fiyatın yasal olmadığını, talep ettikleri fiyatın ise Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, "Şimdi yeni fiyat talepleri var. Kilosuna 12 lira 50 kuruş istediler. Türkiye'de 12,50'lik bir il var mı? Edirne farklı bir yer mi, farklı bir cumhuriyet mi ki böyle bir fiyat istiyorsun?" dedi.
Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB), kentte fırıncıların zam talebine olumlu yanıt vererek kilo fiyatını 10 liraya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ise fırıncıların zam talebine yanıt vermedi. Esnaf ve Sanatlar Odası'na kayıtlı fırıncılar ekmeğin girdi maliyetini gerekçe gösterip, 250 gramını 2 liradan sattıkları ekmeğin gramajını 200'e düşürüp aynı fiyattan satmaya başladı. Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, ETSO'ya zam konusunda 2 yıl boyunca verdikleri zam talebi dilekçelerini değerlendirmeye almamasına tepki gösterip, "Halkımızın yanında yer alarak, vatandaşın evine ekmek götürebilmesi için mücadele ediyoruz ama ne yazık ki, üyesi olduğumuz, bizim verdiğimiz aidatlarla hizmet sunan odamız bizi gerçekten zor durumlara sokmakta. 2 yıldır ekmeğe zam yapılması için ETSO'ya 8 dilekçe vermemize rağmen, bu dilekçelerin hiçbirini gündeme bile getirmediler. Yani fırıncının zam talebini görmezden geldiler. Biz de Esnaf ve Sanatkarları Odaları'nın verdiği fiyat tarifesine uymak zorunda kaldık. Şimdi ise ETSO, bizden fiyat tarifemizi kendi verdiği tarifeye çekmemizi istiyor. Yani 200 gram ekmeği 1,5 liradan satmamızı istiyor" diye konuştu.
'AKILLARINI 2-3 KİŞİYE KİRAYA VERMİŞLER'
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise yöneticilerle birlikte düzenlediği basın toplantısında ekmekte neden fiyat güncellemesi yapmadıklarını açıkladı. Zıpkınkurt, talep edilen fiyatın Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu, ekmeğin kilosunu halen 10 liradan satan odaya üye fırıncıların tarife dışı fiyat uyguladığını dile getirdi. Zıpkınkurt, Ticaret İl Müdürlüğü'ne de tepki gösterip denetim yapmadıklarını söyledi. ETSO üyesi fırıncıların birkaç kişi tarafından kışkırtıldığını iddia eden Zıpkınkurt, şunları söyledi:
"Diyoruz ki, arkadaşlar gelin toplantı yapalım, toplantıda üyelerimizi bilgilendirelim, sonucunda bazı yaptırımlara maruz kalırsınız, bunları açığa çıkaralım, bunları bilin. Çünkü fırıncı esnafımız, işlerin yoğunluğu nedeniyle çok fazla kanuna, kitaba, belgelere göz atamıyorlar. Dolayısıyla diyoruz ki, gelin sizi bilgilendirelim. Çünkü akıllarını iki kişiye kiraya vermiş arkadaşlar, onların dediklerini doğrultusunda, yaptıklarını doğru olarak kabul edip, devam ediyorlar. Sonucunda bazı yaptırımlara maruz kalıyorlar. Biz de bunlarla ilgili arkadaşları toplantıya çağırıyoruz, söylediğimiz 2-3 kişilik grup arkadaşlara telefon açıyor, toplantıya gelmelerini sabote ediyor. Toplantıya gelseler, onlara diyeceğiz ki, 'tarifesiz ekmek satmayın, yanlış yapmayın' ama onlar ekmeğin fiyatını 10 lira yaptılar. Arkasından doğal olarak disiplin soruşturmaları başladı, sonucunda ceza aldılar arkadaşlar. Yasaların bize verdiği yetkiler uygulandı." 
'FIRINI YOK AMA ODA BAŞKANI'
Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz'a da tepki gösteren Zıpkınkurt, "Fırıncılar Derneği Başkanı dediğimiz kişinin fırını yok, adam kürek tutmasını bilmiyor ama fırıncılar derneği başkanı. Unun kaç para olduğunu nereden biliyorsun? Bir işçinin maliyetini nereden biliyorsun? Yanında çalıştırdığın bir tane adamın yok ama fırıncılar derneği başkanısın. Fırıncılarıma üzülüyorum ben. Sonuçta bizim üyemiz. Onların haklarını korumak bizim görevimiz ama adamlara bunu anlatamıyoruz, fırını olmayan adam onları yönetmeye çalışıyor, onlar da kendilerini teslim etmişler" diye konuştu.
'EDİRNE FARKLI BİR CUMHURİYET Mİ Kİ 12,5 LİRA İSTİYORSUN?'
Fırıncılar Odası'nın 2 senede verdiği 8 dilekçeyi de değerlendirdiklerini, talep ettikleri fiyatın Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirten Zıpkınkurt, "Ekmeğin kilosuna 9.09 istedikleri 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'deki ekmek fiyatının ortalaması 7,14 lira. Edirne'de işçi maliyeti mi farklı, mazot mu farklı, un mu farklı? 81 vilayette böyle bir rakam yok. Bizim arkadaşların istediği rakam bu. Şimdi yeni fiyat istediler. Kilosuna 12 lira 50 kuruş istediler. 12.50'lik bir il var mı? Edirne farklı bir yer mi, farklı bir cumhuriyet mi ki böyle bir fiyat istiyorsun?" dedi.
'BİZE HESAP SORUYORLAR AMA KENDİLERİ DENETLEMİYORLAR'
Yasal olmayan tarifeden ekmek satan fırınların Ticaret İl Müdürlüğü'nce denetlenmediğini ileri süren Zıpkınkurt, "Denetleyecek kurum bana hesap soruyor 'Bu adama neden ceza vermedin?' diye, çıkıp denetimini yapmıyor ve vatandaşını soydurmaya devam ediyor. Bana, 'üyene ceza ver' diyen adam çıkacak sahaya fiyatları denetleyecek. Ben kabul ediyorum, maliyetler tabii ki yüksek, girdi maliyetleri arttı ama bir tarafı korurken bir tarafı da batırmayalım. Ben üyemi tabii ki düşüneceğim ama vicdanımız var, biz de iş insanıyız. Türkiye ortalamasının üzerinde fiyat isteyeceksiniz, Türkiye ortalamasının üzerinde fiyat vereceğiz. Yok böyle bir şey" ifadelerini kullandı.
'BAKANLIK 8,50 LİRAYI UYGUN GÖRDÜ'
Fırıncılar Odası'nın son zam talebi ile ilgili bakanlığa yazı yazdıklarını belirten Zıpkınkurt, bakanlığın uygun gördüğü kilo fiyatının 8,50 lira olduğunu belirtti. Zıpkınkurt, "Bakanlıktan gelen yazıda ekmeğin kilogram fiyatının 8,50 lira olması uygun görüldüğü belirtildi. Esnaf Odası 10 lirayı vermiş. Biz de aralık ayında bu konuda toplanıp kararı vereceğiz. Meclisteki tüm arkadaşlarımız ticaretle uğraşan insanlar, dolayısıyla en iyi kararı vereceklerdir. Arkadaşlarımızın 12,50'lik dilekçesi var. O da araştırılacak, ne kadar haklı, ne kadar haksız bakılacak" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-11-30 17:01:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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