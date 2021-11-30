Enez´de deniz taştı; iş yerleri ve yolları su bastı (2)

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ERİKLİ´DE OTEL SULAR ALTINDA KALDI

Edirne´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinin Erikli köyü sahilinde kuvvetli lodos nedeniyle deniz taştı. Sahildeki bir otelin restoran kısmının duvarı yıkıldı. Restoran ile bodrum kat ve depo olarak kullanılan alanı su bastı. Otelin önündeki kumsalda bulunan şemsiyeler ve şezlongları dalgalar denize sürükledi. İşletmecilerden Mustafa İşçimen, otelde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

Edirne Valiliği, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-11-30 17:47:53



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