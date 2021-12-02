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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekmeği zamlı satan fırınlara tutanak tutuldu

İHA

Ekmeği zamlı satan fırınlara tutanak tutuldu

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, il genelinde 91 fırının tarife dışı zamlı ekmek sattığını tespit ettiklerini belirterek, haksız fiyat artışı yapan fırınlara tutanak tutulduğunu açıkladı.
Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Kasım 2020 tarihinde ekmeğin kilogram fiyatı 7 lira 14 kuruş iken bütün fırıncılar eş zamanlı kilogramını 10,00 liradan satışa başlattığını ifade ederek, “Valiliğimizin talimatları ile İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar müşterek haksız fiyat denetimi yapılmış bu kapsamda il genelinde 112 fırın denetlenmiş olup 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edilmiştir. Bu konuda düzenlenen tutanaklar, 'Haksız Fiyat artışı' yönünden Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, disiplin yönünden de işlem yapılmak üzere ilgili odalara bildirilmiştir. Yapılan işlemlerden de görüleceği üzere, İl Müdürlüğümüz tarafından odalarca verilen tarifelerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenmemiş haksız fiyat artışı olup olmadığı yönünde tutanak düzenlenmiştir” dedi.

“Ürünler oda tarafından denetlenir”
Bu yönetmeliğe göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetleneceğini belirten Altun, “Amir hükmü kapsamında, ilgili odanın vermiş olduğu ekmek fiyat tarifesi denetimleri yine ilgili oda tarafından yapılması gerekirken bu hususta denetim yetkisi verilmemiş İl Müdürlüğümüzün yetkili olduğu yönünde yapmış olduğu açıklama ile kamuoyu yanıltılmıştır. Kaldı ki İl Müdürlüğümüzün belirtilen dönemde yapmış olduğu denetimi dahi tarife denetimi olarak açıklamışlardır. Bakanlığımız mevzuatında İl Müdürlüğümüzün ilgili odalarca belirlenen fiyat tarifelerini denetleme yönünde bir yetkisi bulunmaması nedeniyle bu denetimlerin ilgili odalarca yapılması kendi mevzuatları gereğidir. İl Müdürlüğümüze yapılan diğer bir suçlama da Ticaret İl Müdürlüğünün hiçbir denetim yapmadığı yönündedir. Bu hususta Kanunların verdiği yetkiye dayanarak ayrıca Bakanlığımızın ve Valiliğimizin mevzuat çerçevesinde verdiği talimatlar gereği İl Müdürlüğümüzce özellikle son yıllarda her gün haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri İl genelinde yapılarak denetimin yapıldığı günün sonunda Bakanlığımıza iletilmektedir. Ocak ayı tarihinden bu yana 363 işyerinde 1.795 adet üründe haksız fiyat artışı denetimi, 273 işyerinde 2 bin 543 adet üründe fiyat etiketi denetimi yapılarak toplamda 636 işyerinde 4 bin 338 ürün denetlenmiş, tespit edilen aykırılıklara idari işlem yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

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